Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 33

La alcaldía Xochimilco reanudó los trabajos de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares para regularizar 40 terrenos de la zona de la montaña que se encuentran pendientes, informó la directora general de Asuntos Jurídicos de la demarcación, Carolina Hernández Luna.

Con la regularización de los asentamientos, expuso la funcionaria, se busca finalizar el procedimiento que la administración pasada dejó inconcluso, por lo cual, en la última sesión ordinaria de la dictada comisión de evaluación se presentó la ruta de trabajo.

Por medio de la ruta, detalló, se establecieron los parámetros legales que darán certeza jurídica a las personas que han vivido de forma irregular en la zona de la montaña de la demarcación.

En un mensaje dirigido a las personas que habitan estas tierras, Hernández Luna adelantó que mañana, cuando sesionará la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares, “presentaremos el resultado de estos trabajos y pondremos a consideración de los demás integrantes el calendario para la firma de los planos y dictámenes correspondientes por las autoridades competentes”.