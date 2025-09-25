Kevin Ruiz e Israel Dávila

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 31

Autoridades del estado de México ubicaron en un predio en Texcoco tres vehículos, uno de ellos un automóvil Mercedes Benz color gris, con las mismas características con las que cuenta la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de la unidad en la que trasladaron a los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera desde la alcaldía Miguel Hidalgo el día de su desaparición.

El hallazgo se realizó la tarde del miércoles al lado de una camioneta Volkswagen y una motocicleta, por lo que quedaron aseguradas para la realización de las pruebas periciales correspondientes.

Por su parte, autoridades capitalinas tienen establecida la ruta de un vehículo Mercedes Benz color gris, en el que fueron trasladados ambos músicos para sostener una reunión con un sujeto identificado como Comandante.

Por medio del seguimiento en las cámaras de la ciudad, se estableció que los trasladaron desde Polanco hasta la colonia Renovación, en Iztapalapa, por donde salieron con dirección a la entidad mexiquense.

La FGJ también continúa con el análisis de los mensajes que los músicos colombianos intercambiaron antes de su desaparición, en los que dan algunos detalles de las personas con las que se reunirían.

Además, mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar el móvil del crimen por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes dejaron un mensaje atribuido por La familia michoacana junto con los cuerpos en la carretera Cuautla-México, en el municipio de Cocotitlán, estado de México, donde fueron hallados el 17 de septiembre.