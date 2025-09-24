Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 35

Nueva York. El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró inocente ayer de cargos de tráfico sexual durante su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa, junto con su madre de 79 años, de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras.

Los documentos presentados lo acusan de usar su posición en el culto para abusar sexualmente de niñas y mujeres. Tras declararse inocente, la fiscal federal adjunta Elizabeth Espinosa afirmó que había una gran cantidad de pruebas electrónicas en el caso, incluidos testimonios de un proceso judicial estatal de California en 2019 que resultó en una sentencia de prisión de más de 16 años, que Joaquín García está cumpliendo actualmente.