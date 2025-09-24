D

os asuntos, en estas semanas, han destacado por incisiva tendencia al daño social. Uno apenas contiene su energía destructiva al emerger de la deteriorada infraestructura y equipamiento urbano y de carreteras. El otro está ligado a un delincuente recién capturado y a un ex gobernador tabasqueño, su amigo y jefe.

Ambos problemas han permanecido por bastante tiempo en el ambiente difusivo. Y ambos, también, han merecido varias referencias de los oficiales responsables. Pero, sobre todo, por largas semanas, han sido constante referente de padeceres y directas quejas de la población. La “ciudad de los baches” le llaman a la capital de México algunos medios de comunicación. Y al otro, personaje relevante, ya lo apellidan “cadáver viviente” muy a pesar de ser senador del país.

El descuido del pavimento de las atravesadas y coladeras ha sido una enorme irresponsabilidad del oficialismo actual. Durante varios años –al menos cinco– se descuidó, por completo, la carpeta asfáltica sin proceder a su mantenimiento. Días, semanas, meses y hasta años han permanecido insepultos los agujeros y otros muchos desperfectos citadinos que aquejan a la población.

Y el incumplimiento de estas obligaciones no sólo toca a los directamente responsables de atender estos menesteres. Los meros jefes de ellos están señalados por tan cruciales oficios, técnicas y funciones, en la inveterada manía de no cuidar lo propio. La misma Presidenta, como antigua jefa de Gobierno, una que otra gobernadora y varias presidentas municipales se han tenido que dirigir al público agraviado. Han mencionado, con grandes voces y promesas, la dimensión de sus programas de bacheo. Muy poco ha ocurrido en verdad. El deterioro continúa de manera acelerada. Las intensas lluvias que han caído sobre el terreno, durante ya largos meses, no hacen más que profundizar el que hoy es, ciertamente, muy grave problema.

A veces se ha pensado –en las altas esferas decisorias– que el tránsito vehicular citadino es un asunto de élites. Es decir, de aquellos que tienen automóvil propio y se quejan de todo. Pero más de 50 millones de vehículos que circulan en México no pueden circunscribirse sino a una amplísima gama de hombres y mujeres. Sin contar, además, a todos aquellos transportes colectivos que llegan a usuarios por otros varios miles de millares, y que, en verdad, sus ocupantes resienten con mayor castigo los cotidianos golpes recibidos. Todos ellos, sin excepción, requieren llantas, suspensiones, rines, hojalatería y demás servicios de arreglos caros. Todo pago, por cierto, sale del bolsillo individual, muy rara vez del presupuesto público. En general, los costos son exigidos por el deterioro, constante y sonoro, de andar rebotando contra los filos de los miles e inesquivables obstáculos.