Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 15

El juez Mario Elizondo Martínez, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la filtración a medios de comunicación y las redes sociales X,Facebook e Instagram de los puntosresolutivos de la orden de aprehen-sión federal girada contra Hernán Bermúdez Requena, Comandante H o El Abuelo, capo de la organización delictiva La Barredora.

Luego de dicha difusión, el impartidor de justicia ordenó que el resto del expediente sea blindado.

Bermúdez Requena será imputado por la FGR de los delitos de delincuencia organizada, huachicoleo, extorsión y secuestro dentro de la causa penal 386/2025; no obstante, laFiscalía Especializada en materia deDelincuencia Organizada (Femdo) aún no cumplimenta esta orden de captura en el ámbito federal.

El mandato judicial también abarca los expedientes de los presuntos colaboradores de Bermúdez Requena, incluidos Daniel Hernández Montejo, El Prada; José del Carmen Castillo Ramírez, La Rana; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández,