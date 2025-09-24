De la Redacción.

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 14

La conformación de un acuerdo sobre las medidas de control del gusano barrenador en México con Estados Unidos avanza, lo cual permitirá la reapertura de la frontera al ganado mexicano, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaun.

La detección de un nuevo caso en Nuevo León, sostuvo la mandataria, no afectará el avance en las negociaciones: “hay un equipo de la Secretaría de Agricultura del gobierno de Estados Unidos que vino a revisar cuáles son las condiciones para la contención del gusano y la atención de aquellos animales que están contaminados. (Esa misión) tiene que emitir muy pronto sus recomendaciones o su conclusión de esta visita. Sí se encontró un caso en Nuevo León; ya se manifestó la Secre-taría de Agricultura de Estados Unidos. Y se están tomando más medidas para controlar que esa plaga no llegue al norte del país”.