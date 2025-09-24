De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 14

Un migrante mexicano murió ayer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadunidense, en California, luego de ser atendido en un hospital, sin que la institución diera detalles de la razón del deceso, informó ayer la dependencia en su página web.

Ismael Ayala-Uribe, mexicano de 39 años, fue declarado muerto el 22 de septiembre en el Victor Valley Global Medical Center, en Victorville.

El ICE notificó por teléfono su muerte al consulado de México.

Ayala fue recluido en agosto en el Centro de Procesamiento de Adelanto. Allí “fue evaluado por un médico de guardia el 18 de septiembre, se le proporcionaron medicamentos y regresó a su dormitorio”. Al mediodía del 21 de septiembre fue llevado a un centro médico “para evaluar un absceso en la nalga”, dice el comunicado.

“Se programó una cirugía en el absceso. Ayala también era hipertenso y presentaba taquicardia anormal. A la 1:48 am, el Centro Médico Global de Victor Valley declaró que Ayala no respondía e inició medidas de reanimación. Fue declarado muerto a las 2:32 am. Se sigue investigando la causa de la muerte”, indica el documento.