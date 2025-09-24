Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 13

Colectivos y familiares de personas desaparecidas pidieron a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, contratar a un equipo amplio de peritos independientes para la localización de miles de víctimas y el reconocimiento científico de más de 72 mil restos, según su información.

Nadine Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, señaló que la CNB no cuenta con personal experimentado y las acciones de búsqueda se realizan sin análisis de contexto, sin planos y polígonos del lugar donde se buscará y con mal uso de los georradares, pues se aplican para todos los casos.

En conferencia de prensa, indicó que las jornadas de localización se realizan sin saber las características del terreno a inspeccionar, lo cual es importante, dijo, para determinar qué tecnología se va a utilizar.