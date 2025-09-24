Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 13
Colectivos y familiares de personas desaparecidas pidieron a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, contratar a un equipo amplio de peritos independientes para la localización de miles de víctimas y el reconocimiento científico de más de 72 mil restos, según su información.
Nadine Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, señaló que la CNB no cuenta con personal experimentado y las acciones de búsqueda se realizan sin análisis de contexto, sin planos y polígonos del lugar donde se buscará y con mal uso de los georradares, pues se aplican para todos los casos.
En conferencia de prensa, indicó que las jornadas de localización se realizan sin saber las características del terreno a inspeccionar, lo cual es importante, dijo, para determinar qué tecnología se va a utilizar.
“En el caso de las búsquedas que hace la comisión, con estos georradares, es un mismo georradar, con las mismas antenas, en todos los lugares. Nunca van a encontrar nada si la comisión sigue haciendo estas prácticas”, recalcó.
El perito independiente Miguel Nieva, ex integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso Ayotzinapa, participó vía remota y apuntó que la falta de pericia se refleja en la ausencia de análisis de contexto, lo que impide definir metodologías y herramientas específicas para cada búsqueda.