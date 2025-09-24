Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 13

Iguala, Gro., Por segunda vez en menos de 24 horas, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) atacaron ayer una instalación militar en Guerrero; esta vez en la ciudad de Iguala, donde también lanzaron petardos, ahora contra instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

Alrededor de las 13 horas, en 26 camiones provenientes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, y encabezados por los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, los miembros de la FECSM arribaron a Iguala.

“Aunque nos muramos no vamos a descansar hasta abrazar a nuestros hijos; muchos padres ya no están, pero nosotros estamos para exigir al Ejército Mexicano que entregue los 800 folios por la desaparición de los normalistas (entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014)”, demandó Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes ausentes, al iniciar un mitin.