Lilian Hernández, Kevin Ruiz, Ángel Bolaños y Nayelli Ramírez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 10

Al tiempo que en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reunían alumnos y papás del CCH Sur, así como estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras e Ingeniería, el rector de la universidad nacional, Leonardo Lomelí, publicó en redes sociales y en páginas oficiales un mensaje, en el que aseguró que la UNAM está de luto.

Sus palabras causaron más escozor entre la comunidad que se manifestó frente a sus oficinas, por lo que decidieron bloquear la avenida Insurgentes en ambos sentidos por más de una hora para exigir seguridad y “que no nos maten”.

El coraje, indignación y pesar se expresó en sus consignas, pancartas e incluso lágrimas. “¿Por qué, por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina”, resonó al unísono la voz de impotencia de la comunidad que ayer protestó y vive el luto por la pérdida de su compañero Jesús Israel Hernández Chávez, quien murió de una “herida ocasionada por un instrumento punzocortante lesionante de estructuras anatómicas del cuello”, según concluyeron los especialistas.

Fuentes ministeriales señalaron a este diario que el cuerpo del estudiante de 16 años fue entregado a sus familiares la mañana de ayer martes, luego de que se realizara la necropsia de ley.

Hasta el momento las indagatorias apuntan a que el agresor realizó el ataque de manera premeditada, pues previamente publicó en sus redes sociales una serie de mensajes, así como la ropa que utilizó para cometer la agresión.