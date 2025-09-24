Jared Laureles

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 8

Un grupo de activistas de Greenpea-ce México escaló ayer la Estela de Luz y desplegó una enorme manta para exigir al gobierno mexicano la protección integral de la selva maya.

“La selva maya grita. Semarnat, ¡sálvala!”, fue el mensaje en la lona con la imagen de un jaguar que colgaron a 70 metros de altura nueve ambientalistas que escalaron el monumento, que mide 104 metros.

De acuerdo con integrantes de esta organización ambiental, este ecosistema –considerado el segundo pulmón de América– está siendo devastado, enfrenta múltiples amenazas como la agroindustria, las megagranjas porcícolas, proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura ferroviaria.

La jornada de protesta comenzó ayer alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando unos 30 activistas formaron una valla alrededor de la Estela de Luz, al tiempo que nueve de sus compañeros, portando cascos, arneses y cuerdas, empezaron a escalar. La manta quedó colocada después de dos horas de ascenso.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña de Greenpeace México, indicó que en los pasados cinco años fueron deforestadas casi 300 mil hectáreas de ese ecosistema en la Península de Yucatán “ante los ojos y con el permiso de la autoridad encargada de protegerla, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” (Semarnat).

Recordó que en marzo pasado, el gobierno reconoció los daños ambientales por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, incluida la tala de más de 10 millones de árboles e “impactos irreversibles” para especies en peligro de extinción.