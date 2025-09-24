Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 6

La tercera audiencia pública organizada por la Comisión presidencial para la reforma electoral estuvo caracterizada por las propuestas para reforzar los derechos electorales de los connacionales que radican en el extranjero. Se planteó desde garantizar espacios en el Congreso de la Unión para legisladores migrantes, hasta modificar la constitución para facilitar el trámite de credencial para votar.

En el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, Daniel Tacher Contreras, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, propuso reservar escaños para los mexicanos residentes en Estados Unidos y que éstos sean electos por la ciudadanía que radica fuera del país, de modo que los votos de los connacionales en el extranjero “se traduzcan en representación efectiva y no se diluyan”.

El ex diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, aseveró que los connacionales en Estados Unidos piden votar en todas las elecciones y por todas las posiciones.

Llamó a definir, en materia electoral, a los migrantes como habitantes de una especie de “estado 33” del país, en busca de que les corresponda los distritos electorales correspondientes y exhortó a mantener el “voto en papel” con boleta tradicional ya que, dijo, “no hay confianza en las tecnologías por la tradición de fraude que dejó el viejo régimen”.