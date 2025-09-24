Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 5

Ante la investigación del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia los consejeros que en 2021 votaron en contra de realizar la consulta ciudadana de revocación de mandato al alegar falta de recursos, no bastaría un desistimiento del entonces representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, sino del mismo partido, indicaron fuentes comiciales.

Lo anterior, porque esa denuncia –en la que se presume la comisión de irregularidades administrativas graves– no se presentó de manera particular, sino a nivel partidista.

La consejera Dania Ravel, una de las señaladas en la indagatoria, advirtió que “perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes”.

En redes sociales y en distintas entrevistas, manifestó que el órgano de control calificó el hecho de conducta grave y la citó a una audiencia el 8 de octubre; luego, el expediente y la resolución quedarían en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Precedente gravísimo”

Ravel señaló que si se declara la responsabilidad de los consejeros, las sanciones administrativas podrían ir desde multas hasta la suspensión o incluso la inhabilitación temporal. “Es un precedente antidemocrático, gravísimo”, afirmó.