Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 5

La nueva integración del Poder Judicial “no es un borrón y cuenta nueva”, sino un capítulo inédito que obliga a las personas juzgadoras a responder a las demandas de la sociedad, expresó Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Consideró que juezas y jueces están en posibilidad de abatir el rezago histórico del Poder Judicial.

Señaló que la paridad de género es ya un rasgo de la democracia mexicana, pero falta avanzar de la igualdad cuantitativa a la sustantiva.

Al inaugurar el octavo encuentro de magistradas electorales, manifestó que hoy más que nunca la impartición de justicia, ya sea en lo electoral, penal, laboral, administrativo o cualquier otro ámbito, debe ser más inclusiva, igualitaria, justa, pronta y expedita.

A su vez, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho señaló que la labor cotidiana de las personas juzgadoras exige encontrar un equilibrio entre técnica jurídica y sensibilidad institucional, de modo que cada resolución sea sólida y socialmente significativa.