Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 4

El Senado acordó ayer la comparecencia de nueve funcionarios –siete ante el pleno– para la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dos en comisiones.

La primera será la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el próximo día 30, seguida de sus pares de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana, Bienestar y Educación Pública, estos últimos en octubre.

En comisiones estarán las secretarias de Medio Ambiente y de Energía. No están incluidos en la glosa los de la Defensa Nacional ni de Marina.

Sin embargo, en entrevista, el recién nombrado presidente de la Comisión de Marina de la Cámara alta, Carlos Lomelí (Morena), anunció que convocará a una reunión al titular de la Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales, para dialogar en torno a los temas legislativos pendientes y el combate al robo de combustible, conocido como huachicol fiscal.