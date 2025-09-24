▲ Durante su participación en la sesión de ayer en el Senado, legisladoras de Morena destacaron los avances generados por el gobierno de la 4T. Foto Maria Luisa Severiano

A

mil 847 kilómetros de donde sucedió la tragedia (distancia en auto calculada por Tarifas Capufe: goo.su/vPqlux), 30 meses menos un día después y luego de posponer en tres ocasiones el acto, Francisco Garduño Yáñez ofrecerá una disculpa pública a los familiares de 40 extranjeros muertos durante un incendio en una virtual celda migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a 27 sobrevivientes.

Garduño Yáñez fue comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) durante la mayor parte del sexenio obradorista y unos meses del claudista (relevó el 18 de junio de 2019 al académico Tonatiuh Guillén y fue mantenido en el cargo hasta el 30 de abril de 2025, cuando le sucedió Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ex gobernador sustituto de Puebla). Durante esa etapa, en diversas ocasiones se señaló al INM por violaciones a derechos humanos, colusión con grupos criminales y corrupción de sus agentes y directivos.

El talante represivo y corrupto de una parte de los integrantes de ese instituto fue agravada por la decisión del entonces presidente López Obrador de contener a cualquiercosto la migración proveniente del sur que tuviera pretensiones de ingresar de manera irregular a Estados Unidos: con la Guardia Nacional, la migra 4T.

El 27 de marzo de 2023 se produjo un incendio en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, donde estaban bajo llave decenas de migrantes, lo cual dejó un saldo de 40 muertos y decenas de afectados en diverso grado. El autoritarismo, la insensibilidad y la falta de protocolos adecuados ante incidentes de ese tipo fueron denunciados y Garduño Yáñez fue sujeto a proceso penal bajo acusación de ejercicio indebido del servicio público (notables, las investigaciones periodísticas de La Verdad Juárez).

Sostenido en el cargo a pesar de todo, Garduño litigó para conseguir una sentencia absolutoria mediante el cumplimiento de pagos en cheque a deudos, supervisión de fideicomisos de ayudas, toma de cursos y la expresión de una disculpa pública, programada para este viernes a las 16 horas en el Museo de la Ciudad de México (la sede chilanga fue decidida en votación por los familiares y asesores legales, informaron algunos de los convocantes), en un acto organizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del gobierno federal. De esa manera, Garduño podrá ser declarado totalmente inocente. Y a lo que sigue.