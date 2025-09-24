Exhorta a que la ONU se restructure “por el bien de la humanidad”

S

i se ponen los puntos sobre las íes, podremos ver que la Organización de Naciones Unidas fue rebasada por el rápido avance de acontecimientos –en su mayoría negativos– que sucedieron y suceden en el contexto internacional. Los países que integran al organismo ya no están tan unidas entre sí. Sus principios fundacionales se fueron perdiendo toda vez que surgieron potenciales fuerzas –neofascistas, sionistas, imperialistas– que debilitaron su accionar.

Las discrepancias entre sus integrantes fueron creciendo, y naciones con vestigios de neocolonialismo como el Sáhara Occidental, Palestina o Haití, entre otros, en todos los continentes, resultaron afectados. Esto, sin contar con los problemas geopolíticos y económicos.

Con relación al cuidado del planeta, los acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente incluidos océanos, montañas, selvas o fauna, se vieron disminuidos, por no decir que fracasaron abiertamente, debido al crecimiento industrial capitalista depredador de los grandes países desarrollados.

Los ofensivos y deplorables actos de aplicación de la fuerza bélica ensombrecen el panorama internacional y dejan de lado el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Ahora habitamos sociedades egocéntricas, con gobiernos soberbios y con burguesías de derecha cada vez más vulgares y destructivas. La paz y la justicia se agotan cada vez más. La ONU debe encontrar su brújula y restructurarse por el bien de la humanidad.

Luis Langarica A.

Colombia, símbolo de vanguardia humanista

Gustavo Petro se presentó ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, representando no sólo a Colombia, sino también a América Latina, al reivindicar la dignidad y la vida de los pueblos históricamente afectados por las políticas intervencionistas de Estados Unidos.

También exigió que asuman su responsabilidad sobre los bombardeos a embarcaciones en el Caribe, y solicitó un proceso penal en contra del presidente Donald Trump. A su vez, Petro abordó la situación de Colombia reconociendo el sufrimiento de miles de campesinos víctimas de la corrupción y de las violencias del pasado, visibilizando sus luchas y reclamando justicia histórica. En materia internacional, también se pronunció sobre la crisis en Gaza, condenando el genocidio y subrayando la necesidad de la solidaridad global ante las violaciones fragrantes de Isarel.

Pocos líderes internacionales se atreven a cuestionar y criticar directamente a potencias hegemónicas o a denunciar injusticias globales de manera contundente.

Su intervención ante la ONU constituyó un ejemplo de liderazgo que combina la defensa de la soberanía, la justicia social y la dignidad humana que nos lleva a hablar de los derechos humanos, reafirmando el compromiso de Colombia y de América Latina con la dignidad de los pueblos y la vida misma.

Miriam Edith López González

Exige que EU aclare qué ocurrió en Ayotzinapa

Felicito a Magdalena Gómez por su excelente artículo “Once años sin el paradero de los normalistas de Ayotzinapa”, y lo complemento con el siguiente comentario: