l lunes, un alumno del plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-Sur) ingresó a las instalaciones encapuchado y cubierto con un cubrebocas, se dirigió a un compañero que se encontraba con su pareja, lo golpeó, lo lesionó de muerte con una guadaña e intentó agredir a la joven. Ante los gritos de la chica, un trabajador administrativo acudió y logró desarmar al agresor, quien huyó y se arrojó del segundo piso de un edificio del campus causándose la fractura de ambas piernas en la caída. El empleado que intervino en defensa de la joven sufrió lesiones, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta el mismo día.

El episodio generó consternación y rabia entre la comunidad estudiantil, en particular por la disfuncionalidad del cuerpo de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, a la cual pertenecen los CCH). El hecho de que haya sido un trabajador administrativo (o de limpieza, según otra versión) quien puso en fuga al asesino ilustra de manera elocuente la incapacidad de dicha dependencia para garantizar niveles razonables de seguridad dentro de los campus de la máxima casa de estudios, como se ha comprobado en reiteradas ocasiones.

En este sentido, el rector Leonardo Lomelí tiene razón al convocar a una revisión inmediata de los protocolos de seguridad del plantel y reconocer la necesidad de “redoblar esfuerzos para hacer de los planteles educativos y de todas las instalaciones espacios seguros y libres de violencia”. Sin embargo, el malestar de los estudiantes expresado ayer en Ciudad Universitaria deja claro que tales medidas resultan insuficientes y tardías ante la desprotección que padecen en recintos donde deberían gozar de las mejores condiciones para su desarrollo académico y humano.

Al mismo tiempo, los deplorables sucesos han vuelto a exhibir los peligros de la confusión de la autonomía universitaria con una suerte de extraterritorialidad que pone a la UNAM al margen de la ley. Las autoridades del plantel y Vigilancia UNAM no sólo fallaron en mantener la integridad de los estudiantes, sino que impidieron la entrada a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que respondieron a las llamadas de auxilio, de acuerdo con el informe de esta dependencia.