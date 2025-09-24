Mundo
Ver día anteriorMiércoles 24 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Emotivo y desafiante regreso de Kimmel/
A nterior
 
Emotivo y desafiante regreso de Kimmel
Foto
▲ Jimmy Kimmel tuvo anoche un emotivo regreso a la ABC. Desafiante y bromista abordó la controversia que suspendió temporalmente su programa y desencadenó un debate sobre la libertad de expresión, indicó el New York Times. Dijo que entendía por qué sus comentarios sobre el presunto atacante del activista de derecha Charlie Kirk parecían “inoportunos o poco claros”. Añadió: “Nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven”. Sobre el mandatario Donald Trump y el regulador que sugirió que se castigara a ABC, señaló que “una amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadunidense”.Foto Ap
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 27
A nterior