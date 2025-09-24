Emotivo y desafiante regreso de Kimmel
▲ Jimmy Kimmel tuvo anoche un emotivo regreso a la ABC. Desafiante y bromista abordó la controversia que suspendió temporalmente su programa y desencadenó un debate sobre la libertad de expresión, indicó el New York Times. Dijo que entendía por qué sus comentarios sobre el presunto atacante del activista de derecha Charlie Kirk parecían “inoportunos o poco claros”. Añadió: “Nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven”. Sobre el mandatario Donald Trump y el regulador que sugirió que se castigara a ABC, señaló que “una amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadunidense”.Foto Ap
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 27
