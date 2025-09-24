▲ Raeda Alian fue evacuada con sus pertenencias de la ciudad de Gaza y llegó a un campamento para palestinos desplazados en Muwasi, en el sur de la franja. Foto Ap

Reuters, Ap, Afp, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 26

El Cairo. El ejército israelí avanzó ayer hacia las zonas más pobladas de la ciudad de Gaza, en un doloroso recordatorio para los gazatíes de que el reconocimiento por parte de las potencias occidentales al Estado palestino no significa el fin de los horrores de la guerra de Israel contra el enclave, a medida que se acercan los tanques.

Tel Aviv prosiguió su ofensiva contra Gaza en momentos en que arrancó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que uno de los temas más centrales es Gaza, y en el marco de la cual una decena de países se suman a unos 150 que ya reconocen al Estado de Palestina; un cambio diplomático histórico tras casi dos años de la ofensiva israelí que se enfrenta a la feroz resistencia de Israel y de Estados Unidos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detonaron vehículos cargados de explosivos en los suburbios de Sabra y Tel al-Hawa, mientras los tanques realizaban un importante avance hacia la parte occidental de la ciudad de Gaza. Los residentes afirmaron que las explosiones destruyeron decenas de viviendas y carreteras.

“No estamos firmes, estamos indefensos. No tenemos dinero para marcharnos al sur y no existe garantía de que si lo hacemos los israelíes no nos bombardearán, así que nos quedamos”, declaró Huda, madre de dos niños, residentes de la ciudad, mientras los tanques se adentraban en la urbe.

El gobierno israelí mostró una clara intención de establecer un control permanente de la franja y “garantizar una mayoría judía” en Cisjordania reocupada, afirmó Naciones Unidas en un informe.