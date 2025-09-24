De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 25

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a realizar un recorrido no programado de 30 minutos por las calles de Nueva York, la noche del lunes, luego de que agentes de tránsito detuvieron su vehículo para dar paso a la esperada llegada de la caravana de su homólogo estadunidense Donald Trump, informó ayer The Guardian.

Imágenes captadas por un periodista de la red social Brut mostraron al presidente francés, después de su discurso ante la Organización de Naciones Unidas en el que anunció el reconocimiento de Palestina como Estado, cuando expresaba al oficial que necesitaba llegar al consulado de su país.

“Lo siento, presidente, lo lamento mucho, todo está congelado, viene una caravana en estos momentos”, respondió el uniformado a Macron.