El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a realizar un recorrido no programado de 30 minutos por las calles de Nueva York, la noche del lunes, luego de que agentes de tránsito detuvieron su vehículo para dar paso a la esperada llegada de la caravana de su homólogo estadunidense Donald Trump, informó ayer The Guardian.
Imágenes captadas por un periodista de la red social Brut mostraron al presidente francés, después de su discurso ante la Organización de Naciones Unidas en el que anunció el reconocimiento de Palestina como Estado, cuando expresaba al oficial que necesitaba llegar al consulado de su país.
“Lo siento, presidente, lo lamento mucho, todo está congelado, viene una caravana en estos momentos”, respondió el uniformado a Macron.
En el video, se ve al mandatario francés voltear la mirada hacia la calle vacía y responder: “No se ve una caravana, déjeme cruzar. Negociaré con usted”, pero no recibió respuesta del oficial.
Macron, quien permaneció varado tras una barrera metálica, sacó su teléfono y llamó a Trump para decirle: “Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está congelado para ti”, en un tono cálido y amistoso, según el rotativo.
Poco más tarde, los agentes le permitieron a Macron pasar a pie, sin su vehículo.
Todavía con el teléfono en la mano, se alejó por la calle, junto a peatones. El presidente francés posó con algunos de ellos que le solicitaron tomarse una fotografía, concluyó el diario.