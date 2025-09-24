▲ En su mensaje ante Naciones Unidas, el jefe de la Casa Blanca se refirió a América Latina sólo para justificar la destrucción de lanchas frente a Venezuela y criticar la supuesta “persecución” penal contra el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 24

Nueva York y Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer ante los 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que esos países se “están yendo al infierno” a causa de la inmigración no controlada y el “engaño” del cambio climático, e insistió en que sólo se podrán salvar si trabajan con Estados Unidos.

“En siete meses yo he puesto fin a siete guerras”, afirmó en su discurso de más de una hora en el 80 periodo de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en su sede, ubicada en la ribera del río Este, en la ciudad de Nueva York.

“Qué mal que tuve que hacer esto en lugar de Naciones Unidas. Tristemente, no hizo nada”. Agregó: “Todo lo que obtuve del organismo mundial es una escalera mecánica que se paró a la mitad y un teleprompter que no funciona”, en referencia a fallas en el equipo electrónico al llegar a pronunciar su mensaje.

Trump tomó el podio después de los discursos del secretario general, Antonio Guterres; la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes hicieron invitaciones apasionadas a la unidad mundial para abordar el cambio climático, la pobreza y la desigualdad mundiales, así como las guerras en Gaza y Ucrania.

Con su mensaje explícita y directamente opuesto al de los primeros oradores –quienes en esencia expresaron el consenso de la abrumadora mayoría en la ONU–, el presidente estadunidense se autocongratuló de sus éxitos domésticos e internacionales, incluido ordenar el despliegue de tropas en las calles de su capital y las medidas antimigrantes a escala nacional. Una vez más, sugirió que ameritaba el Premio Nobel de la Paz.

En sus únicos comentarios sobre América Latina, Trump justificó el bombardeo a las lanchas que, según su acusación, transportaban drogas frente a las costas de Venezuela –una acción que Lula acababa de calificar de violación a la ley internacional– y advirtió a todo “terrorista” que intente llevar “veneno” a Estados Unidos: “te volaremos de la existencia”.

Por otro lado, atacó la “persecución” penal contra el ex mandatario de Brasil Jair Bolsonaro, y agregó que ese país “está mal y continuará así. Sólo mejorarán cuando trabajen con Estados Unidos”. Contó que se había topado con Lula en el pasillo antes de presentarse en el podio, que se abrazaron y tuvieron “excelente química”, y anunció que acordaron reunirse en persona la próxima semana.

“¿Cual es el propósito de Naciones Unidas?”, preguntó antes de responder: “Pronunciar palabras huecas, y éstas no resuelven las guerras”. También afirmó que su decisión de sumarse a Israel para bombardear instalaciones de Irán había llevado a la resolución del conflicto entre esos dos países (una conclusión con la que no están de acuerdo esas dos naciones), y acusó que Hamas es el obstáculo a un alto el fuego en Gaza, sin atribuir ninguna responsabilidad a Israel.

Cuestiona reconocimiento del Estado palestino

De hecho, su próxima frase fue un ataque directo contra la gran mayoría de los gobiernos, cuyos representantes estaban sentados frente a él: “Como si quisieran un mayor conflicto, algunos en esta sede están ahora buscando reconocer un Estado palestino”. Indicó que “en lugar de ceder ante Hamas, aquellos que desean la paz, deberían demandar el retorno de los rehenes”. Sin embargo, Trump se reunió más tarde con líderes árabes para intentar rescatar las posibilidades de un alto el fuego.

El mandatario estadunidense autoelogió sus esfuerzos para poner fin al conflicto con Ucrania, pero admitió que la paz ha sido más difícil de lograr de lo que anticipaba. Criticó a los europeos por demandar más sanciones contra Rusia mientras continuaban comprando gas a Moscú. Una de las muy pocas reuniones bilaterales que llevó a cabo ayer, fue con el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, y poco después sorprendió a todos con un mensaje en redes sociales aconsejando a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) derribar drones rusos que sobrevuelen sus territorios.