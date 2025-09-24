Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 30

Veracruz, Ver., Más de mil viviendas de Texistepec y Jesús Carranza, en el sur del estado, resultaron inundadas y afectadas por deslizamientos de tierra, debido a las intensas lluvias de las últimas horas, informaron autoridades. En Texistepec y Jesús Carranza se reportan mil 9 casas anegadas; mientras en Coatzacoalcos y Chinameca son seis dañadas por el deslave.

Protección Civil del estado dijo que “en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, se realizan labores de verificación y auxilio en las zonas afectadas en dichos municipios, donde, a pesar del desborde de ríos, no hay reporte de personas lesionadas ni daños en infraestructura estratégica. Los apoyos como alimento, insumos de limpieza, higiene y abrigo fueron concentrados en Minatitlán para su entrega.