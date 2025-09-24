Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 30
Veracruz, Ver., Más de mil viviendas de Texistepec y Jesús Carranza, en el sur del estado, resultaron inundadas y afectadas por deslizamientos de tierra, debido a las intensas lluvias de las últimas horas, informaron autoridades. En Texistepec y Jesús Carranza se reportan mil 9 casas anegadas; mientras en Coatzacoalcos y Chinameca son seis dañadas por el deslave.
Protección Civil del estado dijo que “en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, se realizan labores de verificación y auxilio en las zonas afectadas en dichos municipios, donde, a pesar del desborde de ríos, no hay reporte de personas lesionadas ni daños en infraestructura estratégica. Los apoyos como alimento, insumos de limpieza, higiene y abrigo fueron concentrados en Minatitlán para su entrega.
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con Protección Civil y ayuntamientos realizan tareas de limpieza en los domicilios y vialidades, resguardo de pertenencias, evaluación de daños y restablecimiento de servicios básicos.
Narda ya es huracán categoría 2
La tormenta tropical Narda se in-tensificó anoche a huracán categoría 2 y, en interacción con el monzón mexicano y la onda tropical 34, ocasionará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados del sureste, informó el Servicio Meteorológico Nacional.