Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 30

El secretario de Salud David Kershenovich sostuvo que el brote de sarampión en México registrado, sobre todo, en Chihuahua, “lo hemos contenido”, y subrayó que “nos llegó de importación, de Texas, fundamentalmente”. Recordó que los antecedentes que se tienen es que fueron personas que habían visitado algunas comunidades en Estados Unidos.

Durante la conferencia presidencial, dio a conocer que en este año se ha vacunado a 6.5 millones de personas, lo cual ha sido un avance muy importante porque con ello ya se ha alcanzado una cobertura de 87 por ciento. Sin embargo, subrayó que la meta central es alcanzar una cobertura de 95 por ciento, aunque reconoció que este proceso de inmunización tiene que ser voluntario.