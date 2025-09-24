Estados
Murió el edil con licencia de San Pedro Garza García por complicaciones de cáncer
Murió el edil con licencia de San Pedro Garza García por complicaciones de cáncer
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 30

San Pedro Garza García, NL., Mauricio Fernández, alcalde panista con licencia de San Pedro Garza García, falleció ayer a los 75 años por complicaciones de cáncer.

El 15 de septiembre anunció que dejaría el cargo por su padecimiento, no sin antes tomar una licencia de dos semanas y volver 1º de octubre para dar su Informe de gobierno.

Desde 2021, Fernández había informado que tenía cáncer, pero en 2023 declaró que tras un tratamiento y una operación estaba libre de dicha enfermedad. Sin embargo, el 28 de febrero anterior dio a conocer que el cáncer había regresado a su organismo, por lo que seguiría en tratamiento.

Fernández fue alcalde en cuatro ocasiones de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, y en todas sus administraciones gobernó por el Partido de Acción Nacional. Además, fue conocido por ser un referente cultural y empresarial de Nuevo León.

