Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 30
San Pedro Garza García, NL., Mauricio Fernández, alcalde panista con licencia de San Pedro Garza García, falleció ayer a los 75 años por complicaciones de cáncer.
El 15 de septiembre anunció que dejaría el cargo por su padecimiento, no sin antes tomar una licencia de dos semanas y volver 1º de octubre para dar su Informe de gobierno.
Desde 2021, Fernández había informado que tenía cáncer, pero en 2023 declaró que tras un tratamiento y una operación estaba libre de dicha enfermedad. Sin embargo, el 28 de febrero anterior dio a conocer que el cáncer había regresado a su organismo, por lo que seguiría en tratamiento.
Fernández fue alcalde en cuatro ocasiones de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, y en todas sus administraciones gobernó por el Partido de Acción Nacional. Además, fue conocido por ser un referente cultural y empresarial de Nuevo León.