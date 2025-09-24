▲ El ex guerrillero Raúl Florencio Lugo Hernández, ayer durante un acto oficial en el panteón municipal de Madera, en Chihuahua. Foto de la página de Facebook Ecos de Mirabal

Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025

Chihuahua, Chih., Raúl Florencio Lugo Hernández, sobreviviente del asalto al cuartel Madera en 1965, recibió el documento que declara Sitio de Memoria la tumba colectiva donde yacen los combatientes caídos el 23 de septiembre de aquel año, en un acto oficial ayer en el panteón municipal de Madera.

El ex guerrillero de 73 años, que en ese entonces tenía 23, recibió simbólicamente la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, de parte de Froylán Enciso Higuera, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) federal.

La conmemoración, a 60 años de la insurgencia del Grupo Popular Guerrillero, que intentó empezar un levantamiento campesino en Madera, congregó a los familiares de los ocho combatientes caídos y de otras víctimas de la guerra sucia, así como sobrevivientes de organizaciones como el Movimiento Armado Revolucionario y la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Lugo Hernández resumió el significado del 23 de septiembre de 1965 en una frase: “nosotros perdimos una batalla militar, pero logramos el triunfo ideológico y político, que está en la historia, y se-guirá para el ejemplo de esta y de las nuevas generaciones”.

Al respecto, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció a las familias por mantener la memoria viva, “hicieron posible esto los familiares de Pablo Gómez, Alma Gómez, Armando Gaytán, Laura Gaytán, y muchos otros. Hicieron que el recuerdo continúe, y hoy tenemos un gobierno de izquierda, que ahora cumple al pueblo, gracias a todas estas luchas que nos antecedieron”.

Dijo que los combatientes de Madera buscaron emular el asalto al cuartel Moncada y la guerra de guerrillas en Cuba, aunque una diferencia de los mexicanos con los cubanos fue que su arrojo era mayor, “los compañeros se enfrentaban a un partido de Estado, el PRI, y a la Dirección Federal de Seguridad, no olvidemos este ente maligno, que fue creado en el gobierno alemanista, para reprimir al pueblo”.

Enciso Higuera reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en graves violaciones de derechos humanos, porque los guerrilleros de Madera hicieron frente a la explotación, desigualdad, a la injusticia y violencia ejercidas en la población desfavorecida de la Sierra Tarahumara y del noroeste de Chihuahua.