Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 29

Mazatlán, Sin., Dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa, que custodiaban a la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, resultaron heridos, uno de gravedad, cuando desconocidos los atacaron con rifles AK-47 en un intento por despojarlos del vehículo en el que viajaban.

Fue el propio mandatario morenista quien, en su cuenta de X, confirmó que en la unidad viajaba la menor, quien resultó ilesa; dijo que los agentes ya reciben atención médica. “Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, afirmó.

La agresión se produjo horas después de la sesión que tuvo ayer en Culiacán el gabinete de seguridad federal, con la participación de Rocha Moya y del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

El agente herido, identificado como José N, está asignado como escolta de la hija del gobernador y presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eneyda Rocha Ruiz; en estado crítico fue llevado a un hospital privado, donde se le sometió a una intervención quirúrgica.

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González, confirmó que el oficial recibió disparos en diversas zonas del cuerpo; el otro elemento de seguridad es una mujer que sufrió lesiones leves por esquirlas de bala.

La SSP dio a conocer que minutos antes de las 14 horas los uniformados se desplazaban en una camioneta Jeep Cherokee blanca por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de la capital del estado, cerca de las instalaciones de la Feria Ganadera, cuando delincuentes los atacaron con rifles AK-47 en un intento por despojarlos de la unidad.

Un autobús de la empresa Omnibus de México Plus que circulaba en la zona resultó con los vidrios rotos por los impactos de bala; no hubo personas heridas.

Tras el ataque, integrantes del Grupo Interinstitucional se desple-garon en la zona para asegurar el área, restablecer el orden e iniciar las investigaciones correspondientes. El de ayer es el segundo ataque armado contra guardaespaldas de Rubén Rocha. El pasado 12 de septiembre, en la colonia Agrarista Mexicana, un escolta del mandatario, de nombre Luis Fernando, de 33 años, murió tras ser agredido en un taller de motocicletas. En ese atentado también perdió la vida otra persona.