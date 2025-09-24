▲ Se prevé que la actividad manufacturera continúe su racha negativa. En la imagen, planta de Ford en Cuautitlán Izcalli. Foto María Luisa Severiano

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 23

La economía de México registró en julio su mayor caída en lo que va del año, lo que confirmó una pérdida de dinamismo generalizada entre los principales sectores productivos del país con relación al de­sempeño observado en la primera mitad del año, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador global de la actividad económica (IGAE), que calcula el Inegi y que da seguimiento mensual al comportamiento de la economía mexicana, mostró que el producto interno bruto (PIB) nacional cayó 0.9 por ciento mensual en julio pasado, arrastrado por los tres principales sectores: agro, manufactura y servicios, con retrocesos de 3, 1.2 y 0.4 por ciento, respectivamente.

En su comparación anual, el IGAE disminuyó 1.2 por ciento, la caída más pronunciada desde febrero de 2021, con descensos en los sectores primario (que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza) de 12.2 por ciento anual y el secundario (industrial), con una contracción de 2.8 por ciento anual. En tanto, las actividades de servicios mostraron un débil desempeño, al desacelerarse 0.4 por ciento anual.

El dato que dio a conocer el Inegi resultó más pesimista de lo que había pronosticado el indicador oportuno de la actividad económica (IOAE), de una disminución de 0.5 por ciento mensual en julio. Y fue más cercana al dato oportuno de una caída de 0.2 por ciento anual.

La economía mexicana inició la segunda mitad de 2025 con debilidad, la cual responde al sector primario, secundario y terciario; es precisamente este último el que concentra la actividad económica.

Con cifras originales, sin ningún proceso estadístico, reportó una caída anual de 1.1 por ciento en julio, arrastrado por la contracción del agro (12.3 por ciento anual) y de la manufactura (2.7 por ciento). En tanto, servicios subió 0.4 por ciento frente a julio de 2024.