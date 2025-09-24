Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 22

Meta Platforms anunció el martes la introducción de una función de traducción para su servicio de mensajería WhatsApp, con el propósito de facilitar las conversaciones en varios idiomas entre sus más de 3 mil millones de usuarios.

Las traducciones estarán disponibles inicialmente en seis idiomas en dispositivos Android y en 19 idiomas en los iPhone, a los que seguirán más lenguas.

“Las traducciones de mensajes se diseñaron para proteger la privacidad de tus chats. Por eso las traducciones se realizan en tu dispositivo, donde WhatsApp no puede verlas”, explicó Meta en un blog.