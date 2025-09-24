Economía
Ver día anteriorMiércoles 24 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Meta lanza función de traducción en tiempo real en WhatsApp/
A nterior
 
Meta lanza función de traducción en tiempo real en WhatsApp
 
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 22

Meta Platforms anunció el martes la introducción de una función de traducción para su servicio de mensajería WhatsApp, con el propósito de facilitar las conversaciones en varios idiomas entre sus más de 3 mil millones de usuarios.

Las traducciones estarán disponibles inicialmente en seis idiomas en dispositivos Android y en 19 idiomas en los iPhone, a los que seguirán más lenguas.

“Las traducciones de mensajes se diseñaron para proteger la privacidad de tus chats. Por eso las traducciones se realizan en tu dispositivo, donde WhatsApp no puede verlas”, explicó Meta en un blog.

Los usuarios pueden pulsar prolongadamente sobre un mensaje y tocar “Traducir” para ver cualquier mensaje en otro idioma.

La función está disponible en chats personales y de grupo, así como para actualizaciones de canales.

Los usuarios de Android también pueden activar la traducción automática de todo un hilo de conversación para que los mensajes futuros se traduzcan automáticamente.

A nterior
Subir al inicio del texto