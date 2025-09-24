De la Redacción

Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en ese país por una presunta deuda relacionada con la venta de uno de sus negocios a la compañía estadunidense AT&T, informó Bloomberg.

El ultimátum sobre su arresto en Estados Unidos surgió –de acuerdo con el reporte de Bloomberg– a raíz de una disputa relacionada con una supuesta deuda a la empresa de telecomunicaciones AT&T.

El medio señala que esta compañía compró el negocio mexicano de telecomunicaciones de Salinas en 2014 y presentó una demanda en Estados Unidos en 2020, acusando a la empresa de Salinas Pliego de adeudo por impuestos impagos que databan de la propiedad anterior. AT&T ganó el caso.

El equipo de Salinas Pliego impugnó la demanda de AT&T, pero perdió. Andrea Masley, jueza de la Corte Suprema de Nueva York, encontró a Salinas Pliego en desacato y le ordenó pagar a AT&T en dos semanas o ser encarcelado hasta que lo hiciera, señala Bloomberg.

Asesor general, implicado

La orden, no divulgada previamente, también incluía a Francisco Borrego, un alto funcionario de Salinas que se desempeña como asesor general de sus empresas, indicó el medio estadunidense.