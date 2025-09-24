Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 21

Philips México Commercial reconoció que notificó su intención de presentar un arbitraje de inversión en contra del país, pues considera ilegales las acciones jurídicas interpuestas por la distribuidora Healthcare Systems de México.

“Las irregularidades asociadas con estas acciones (los juicios promovidos por Healthcare Systems) corren el riesgo de violar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos”, señaló la empresa en una comunicación, luego de que La Jornada publicó que buscaría el pago de 50 millones de euros, monto equivalente a más de mil 81 millones de pesos.

La filial expuso que “mantiene una relación de respeto y cooperación con el gobierno de México”. No obstante, reconoció que notificó su intención de interponer un juicio arbitral, “para alertar a las autoridades sobre una serie de acciones ilegales e irregulares” promovidas por la distribuidora.

Philips no precisó si efectivamente busca pedir el pago y tampoco en qué instancia lo iniciaría.