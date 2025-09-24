Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 21
Philips México Commercial reconoció que notificó su intención de presentar un arbitraje de inversión en contra del país, pues considera ilegales las acciones jurídicas interpuestas por la distribuidora Healthcare Systems de México.
“Las irregularidades asociadas con estas acciones (los juicios promovidos por Healthcare Systems) corren el riesgo de violar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos”, señaló la empresa en una comunicación, luego de que La Jornada publicó que buscaría el pago de 50 millones de euros, monto equivalente a más de mil 81 millones de pesos.
La filial expuso que “mantiene una relación de respeto y cooperación con el gobierno de México”. No obstante, reconoció que notificó su intención de interponer un juicio arbitral, “para alertar a las autoridades sobre una serie de acciones ilegales e irregulares” promovidas por la distribuidora.
Philips no precisó si efectivamente busca pedir el pago y tampoco en qué instancia lo iniciaría.
Según la empresa, las razones para comenzar el arbitraje no están relacionadas con el retiro de los más de 3 mil 500 equipos defectuosos en el país.
Resaltó que el proceso se debe a “la incautación” de sus cuentas bancarias, a raíz de la sentencia del juzgado vigésimo de lo civil de proceso escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues carecen de “cualquier obligación líquida y exigible”. Acotó que esta acción no afecta su operación en el territorio mexicano.
Agregó que este posible proceso también está relacionado con el arresto del director general de Philips México, Marc “N”, en meses recientes “por cargos de de-sobediencia a medidas coercitivas que, al momento de la detención, ya no estaban en vigor”.
La filial de la neerlandesa subrayó que continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles bajo la ley mexicana y los tratados internacionales para defender sus derechos.