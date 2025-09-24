Clara Zepeda

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 21

El mercado accionario mexicano logró un nuevo máximo histórico, de la mano de América Móvil, Alsea, Alfa, Gentera, Inbursa, Walmart, principalmente, pese al freno de las acciones de Nvidia y de la insistencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), de declarar que “no hay un camino libre de riesgos” en materia monetaria, además de su valoración sobre las Bolsas de Estados Unidos.

El principal índice accionario mexicano, el de Precios y Cotizaciones (IPC), registró una ganancia diaria de 0.59 por ciento, equivalente a 364.08 puntos más, para cerrar en un nivel sin precedente de 62 mil 368.19 unidades. Así, alcanzó su máximo número 11 en 2025.

Las acciones de América Móvil, del empresario Carlos Slim, presentaron ayer una ganancia de 3.45 por ciento, mientras que los títulos de Alsea subieron 1.73; Alfa registró 1.37; Gentera, 2.62; Inbursa, 1.34 y Walmart, 1.28

A diferencia de la sesión del lunes, en donde empresas como Grupo México y Peñoles aprovecharon el nivel récord del oro y otros metales, en la sesión de ayer cayeron 0.41 y 0.93 por ciento, en ese orden. El mercado accionario en México, a través del IPC, acumula en el año un avance de 25.9 por ciento nominal.