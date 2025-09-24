Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 21

En sólo un mes –entre noviembre y diciembre de 2024–, Came se quedó sin los recursos necesarios para enfrentar riesgos financieros y dejó de tener dinero para devolver los depósitos a sus ahorradores, o al menos eso indican las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Pese a lo anterior, el Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), financiera popular a la que la autoridad revocó su licencia el lunes pasado y entró en proceso de liquidación, siguió captando recursos del público por 6 meses, pues fue hasta junio cuando la CNBV la intervino de forma oficial.

Los datos se desprenden de las cifras que fueron actualizadas por la CNBV una vez que concluyó la intervención de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo). Esa información también indica que, al concluir junio, la financiera tenía más de un millón y medio de ahorradores.

Los problemas de Came se remontan en enero, cuando dejó de reportar sus estados financieros mensuales a las autoridades. Entre finales de marzo e inicios de abril, cerró sucursales, sus oficinas centrales y dejó sin acceso a sus recursos a los ahorradores.

Eso encendió las alertas de los clientes, y el 24 de abril un grupo de ellos acudió a la CNBV para exigir respuestas. Ese día, Armando Martínez, que era director general de supervisión de Sofipos B de la autoridad y que hoy ya fue destituido del cargo, indicó que se tuvo conocimiento del caso desde el 10 de marzo.