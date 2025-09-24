Conectan Los Cabos y Mazatlán con cable submarino
▲ La empresa Telmex, de Carlos Slim, anunció la entrada en operación de un cable submarino de telecomunicaciones para conectar San José del Cabo, en Baja California Sur, con Mazatlán, Sinaloa. El proyecto, que usa infraestructura de última generación, incluye una red de 383 kilómetros de fibra óptica y requirió una inversión de más de 25 millones de dólares.Foto Telmex
