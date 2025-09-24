Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. a11

La empresa propietaria del estadio Azteca, Grupo Ollamani, vinculada a la cadena Televisa, informó a los titulares de palcos y plateas que el registro para “garantizar el acceso y uso de las localidades dentro del recinto durante la Copa Mundial 2026” cerrará el viernes 26 de septiembre y, por tanto, advirtió que sin la entrega del formulario completo a través de su sitio oficial no podrán ingresar a los partidos, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la FIFA.

A diferencia de otras sedes mundialistas en México –Monterrey y Guadalajara–, el Azteca, ahora llamado Banorte, tenía un problema con los palcohabientes, quie-nes pedían que se respetara el acuerdo existente desde su construcción en la década de 1960, cuando el empresario Emilio Azcárraga Milmo vendió los espacios a inversores privados por 115 mil pesos de esa época, otorgando a los propietarios derechos de uso en partidos de futbol, conciertos y otros even-tos durante 99 años.

Después de una disputa legal que se extendió por año y medio, los representantes del recinto llegaron a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de las localidades mantengan su derecho de uso sin costo, como sucedió en las ediciones de 1970 y 1986. El pago adicional al máximo organismo de futbol, que estipula en sus reglas tener el control total de los estadios de la Copa durante un periodo que inicia 30 días antes del primer encuentro y concluye hasta una semana posterior a la clausura, será asumido por la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean, dueño del club América.

Con las obras de remodelación en curso desde 2024, el Banorte tendrá una capacidad de 90 mil aficionados y los palcohabientes, que controlan aproximadamente 30 por ciento de los 12 mil 500 palcos y plateas, podrán acceder a sus asientos con un registro previo. Lo que la FIFA no dispuso en el convenio fue el ingreso habitual de alimentos y bebidas en su espacio; tampoco el uso correspondiente de lugares en el estacionamiento. Según publicaciones relacionadas con la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, el consumo de comida, cervezas, refrescos y botanas sólo será posible mediante la compra de paquetes básicos (10 mil 560 dólares más IVA) y premium (15 mil dólares), fijados por la federación internacional.