Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 5

El Museo Maya de Cancún, inaugurado en 2012, ubicado cerca de la zona hotelera y del sitio arqueológico de San Miguelito, ha enfrentado diversos desafíos a lo largo del tiempo.

A casi 13 años de inaugurado, se encuentra funcionando de manera “óptima en áreas esenciales de cuidado y atención patrimonial, pero en lo referente a la museografía se tienen que emprender acciones y se están generando diagnósticos, así como propuestas que nos den una ruta de viabilidad para hacerlo”, expresó Juan Manuel Garibay López, coordinador nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien comentó la situación actual del recinto, luego de que especialistas del mismo instituto, que prefirieron reservar sus nombres, alertaron sobre algunos problemas en la infraestructura y el supuesto deterioro del inmueble desde hace más de siete meses.

La preocupación principal, dijo una de las investigadoras, es que “no funciona el sistema de aire acondicionado, sobre todo en las salas donde están expuestas las piezas arqueológicas de Quintana Roo y Yucatán, lo cual pone en riesgo su conservación. El calor es continuo en la entidad y la única forma de ventilación que aplican es abrir las puertas, pero no es suficiente.

“Por ejemplo, hay un incensario de Palenque, el cual tenía grietas y fue restaurado porque tenía problemas de desprendimiento, pero en general es preocupante lo que pueda suceder con todas las piezas” provenientes de distintos sitios prehispánicos.

Tras comentar que lo único que sabe el personal del recinto es que no hay presupuesto para su mantenimiento, la especialista subrayó: “El patrimonio arqueológico se está deteriorando porque está expuesto a temperaturas de calor constante. El elevador no sirve y eso es un problema para las personas con discapacidad. De cuatro baños de mujeres, sólo dos funcionan y los olores que despiden tampoco son agradables”.

“Acciones de mejora no se han detenido”

El pasado 4 de septiembre, agregó, hubo una conferencia del reconocido epigrafista maya David Stuart y más 250 asistentes se percataron de esta situación porque “tampoco sirvió el aire acondicionado en el salón y los ventiladores que llevaron no fueron suficientes. El evento se tuvo que hacer en un patio. Fue increíble que pasara esto con la presencia de un investigador de prestigio internacional”.

Al respecto, Garibay López puntualizó: “en la coordinación tenemos una permanente dinámica y programación de propuestas para atención de museos como el Maya de Cancún, el cual ha sido objeto de varias acciones destinadas a la seguridad de públicos y colecciones; por ejemplo, la realizada en mejoras de los barandales y del sistema de contención en todo el recinto”.