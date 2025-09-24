E

xiste una semilla enterrada en el tiempo, una raíz. El abuelo materno de la artista Vanessa García Lembo, de origen italiano, tuvo un taller donde se fabricaban piezas industriales en bronce y cobre –alambiques para cerveceras, moldes y encargos de todo tipo–. Pero junto a la precisión del oficio, también surgían objetos sin función aparente, guiados sólo por la imaginación. En ese espacio, García Lembo pasó muchas horas de su infancia. No lo sabía entonces, pero aquel rito de transformar la materia en formas sería la huella que la conduciría al arte. Tal vez, desde ese lugar de humo y destellos naranjas, su destino empezó a escribirse en silencio.

Su padre, aficionado a la fotografía, adaptó un cuarto de servicio en un laboratorio de revelado, y ella observaba con la curiosidad intensa y silenciosa de los niños, sin juicio. No le enseñó técnicas ni encuadres, sino algo más profundo: el valor de ver, que es distinto de mirar, de esperar, de encontrar sentido en lo invisible. En el arte, como en la fotografía, lo esencial muchas veces se revela en la oscuridad.

Muy joven, a los 16 años, García Lembo estudió la preparatoria en Oregon, Estados Unidos. Allí conoció a una estudiante alemana y entabló amistad con ella. Al final del ciclo escolar, su amiga la invitó a Hamburgo, Alemania, una ciudad extraña y luminosa, distinta a todo lo que había conocido. En esa ciudad estudió y trabajó en el taller Carl Róhrig, un espacio amplio, lleno de luz natural, telas en blanco, pinceles usados y botes de colores abiertos. También asistió al taller de Pulley-Beuys. Fue entonces, entre el olor del óleo y el silencio contenido, que sintió con certeza –no como una idea abstracta, sino como sensación física– que necesitaba pintar.

Era como si todo lo anterior la hubiera preparado, sin saberlo, para ese momento: el taller de su abuelo, donde de niña pasó horas en silencio; el cuarto oscuro de su padre, con su alquimia callada y sus luces rojas; incluso el modo en que aprendió a mirar el mundo. Todo, absolutamente todo, la condujo a esos lugares donde aprendió a observar y a dibujar, a no usar regla, a borrar lo menos posible. Luego vino la inquietud por la historia del arte y la teoría, y decidió volver a México para ingresar a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, dispuesta a integrar la formación técnica con una visión crítica y conceptual.