▲ Inicialmente, la obra de Shirin Neshat se centró en la fotografía, para luego pasar al video y al cine. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 3

París. La artista irano-estadunidense Shirin Neshat presenta en París su versión de Aída, con la que expresa la brutalidad de la guerra, el fanatismo religioso, la opresión de los más débiles... un espectáculo en resonancia con la actualidad en Gaza e Irán.

La artista de 68 años, que vive exiliada en Estados Unidos y cuya obra se centró inicialmente en la fotografía, para luego pasar al video y al cine, da sus primeros pasos en el mundo de la ópera con esta obra de Giuseppe Verdi, que se representará a partir de hoy en la Ópera de la Bastilla.

La soprano española Saioa Hernández (Aída), el tenor polaco Piotr Beczala (Radamés) y la mezzosoprano franco-suiza Eve-Maud Hubeaux (Amneris) forman el reparto principal, bajo la dirección musical del italiano Michele Mariotti.

En esta ópera creada en 1871, que narra el amor imposible entre Aída, princesa etíope cautiva, y el general egipcio Radamés, las arias íntimas se alternan con escenas épicas que celebran el dominio de los egipcios sobre sus vecinos.

“En esta versión, damos un papel central a los ‘esclavos’ (etíopes)”, insistiendo en su “sufrimiento y en la brutalidad de la guerra”, explica Shirin Neshat a Afp.

“Es lo que me parece más pertinente, en la época en la que vivimos, cuando pensamos en lo que está pasando en Gaza, o cuando pensamos en las personas indefensas e impotentes” del mundo, añade.

Su obra, que juega con una estética visual impactante y hace hincapié en los contrastes (blanco/negro, formas, etcétera), ha recibido numerosos premios: León de Oro de la Bienal de Venecia en 1999, León de Plata a la mejor dirección en la Mostra de Venecia en 2009 o el Praemium Imperiale de Tokio en 2017.

Hasta ahora su obra se ha centrado en su país natal, mezclando los temas de “la hipocresía del poder, el fanatismo, la religión, las mujeres y su resiliencia”, resume.