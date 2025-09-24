Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 33

Vecinos del multifamiliar Tlalpan denunciaron la presunta ocupación ilegal de un departamento del edificio 1C, el cual fue reconstruido tras derrumbarse durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Residentes señalaron que la vivienda era propiedad de don Jorge, quien murió en el departamento en febrero de 2024, por lo cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por homicidio. La vivienda quedó bajo investigación y bajo resguardo.

Con el paso de tiempo los sellos, en tres ocasiones fueron retirados de la vivienda marcada con el número 52 y repuestos por las autoridades; sin embargo, posteriormente llegaron a vivir varios inquilinos, los últimos una pareja de extranjeros con acento sudamericano que, aseguraron, cuenta con la protección de la fiscalía capitalina, que “respaldo la ocupación”.