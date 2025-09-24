De nuevo se vieron afectados autos particulares y el transporte público
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 33
A menos de un mes de haber sido reparado, el socavón ubicado sobre calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Canal de San Juan, en Iztapalapa, volvió a abrirse ayer en la tarde.
Automovilistas y conductores del transporte público se vieron afectados al transitar por la zona, mientras cuadrillas de trabajadores laboraban de nueva cuenta en el sitio para evitar que el hundimiento pudiera expandirse.
El 30 de agosto pasado, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua sustituyó 20 metros lineales de tubería dañada y colocó tubos de concreto reforzado con 1.22 metros de diámetro para restituir el colector y cubrir la oquedad.
Sin embargo, el problema se repite en otros puntos de la alcaldía, como en la colonia Puente Blanco, donde por temor a que se formara un socavón, la mañana de ayer vecinos mantuvieron acordonada la calle Río Coatzacoalcos debido a los hundimientos y grietas recurrentes en el asfalto que se registran desde hace cinco años, tras la instalación defectuosa de una tubería de drenaje en 2020.
“Estamos viviendo las consecuencias de una obra mal hecha”, acusó un vecino con cuatro décadas de vivir en la colonia. Explicó que desde hace dos años ha presentado reportes a las autoridades sin obtener solución. Fue hasta ayer que personal de Protección Civil y Servicios Urbanos de la alcaldía acudió a revisar la zona.
Aunque en un inicio pensaron que el tubo de drenaje no existía, al realizar labores de videoinspección con una cámara robótica determinaron que el problema real fue la falta de compactación de la tierra, lo que ha provocado los hundimientos y grietas a lo largo de la calle.
Sin embargo, la situación evidenció un problema adicional: la contaminación de la red de agua potable en las viviendas. María Teresa Laguna señaló que el líquido sale de la llave con un color amarillento, “el agua del drenaje se estanca y seguramente se mezcla con el agua limpia”, refirió.
El contacto con esta agua le ha provocado sarpullido, especialmente en sus manos, ya que la pileta donde lava la ropa está completamente ennegrecida por la misma causa.
El paso de vehículos de carga pesada también les preocupa ante el deterioro; vecinos recordaron que en la esquina que colinda con la calle Río Pánuco cruza un ducto de Pemex y temen una tragedia, pues hace años una retroexcavadora lo perforó y provocó una fuga. Gerardo Ascencio apremió a las autoridades a atender la calle “antes de que pase algo más grave, no es sólo el suelo, son vidas”, expresó.
Pese a solicitar entrevistas con el personal, las autoridades sólo informaron que desazolvaron 55 metros de la tubería del colector de 61 centímetros de diámetro obstruido con lodo, lo que, según dijeron, era el origen del problema. Tras las labores, la vialidad fue desbloqueada.