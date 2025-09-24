▲ Vecinos de la calle Santa Coleta, en la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa, alertaron de hundimientos y la posibilidad de que se forme un socavón. Foto Germán Canseco

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 33

A menos de un mes de haber sido reparado, el socavón ubicado sobre calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Canal de San Juan, en Iztapalapa, volvió a abrirse ayer en la tarde.

Automovilistas y conductores del transporte público se vieron afectados al transitar por la zona, mientras cuadrillas de trabajadores laboraban de nueva cuenta en el sitio para evitar que el hundimiento pudiera expandirse.

El 30 de agosto pasado, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua sustituyó 20 metros lineales de tubería dañada y colocó tubos de concreto reforzado con 1.22 metros de diámetro para restituir el colector y cubrir la oquedad.

Sin embargo, el problema se repite en otros puntos de la alcaldía, como en la colonia Puente Blanco, donde por temor a que se formara un socavón, la mañana de ayer vecinos mantuvieron acordonada la calle Río Coatzacoalcos debido a los hundimientos y grietas recurrentes en el asfalto que se registran desde hace cinco años, tras la instalación defectuosa de una tubería de drenaje en 2020.

“Estamos viviendo las consecuencias de una obra mal hecha”, acusó un vecino con cuatro décadas de vivir en la colonia. Explicó que desde hace dos años ha presentado reportes a las autoridades sin obtener solución. Fue hasta ayer que personal de Protección Civil y Servicios Urbanos de la alcaldía acudió a revisar la zona.

Aunque en un inicio pensaron que el tubo de drenaje no existía, al realizar labores de videoinspección con una cámara robótica determinaron que el problema real fue la falta de compactación de la tierra, lo que ha provocado los hundimientos y grietas a lo largo de la calle.