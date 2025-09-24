Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 32

De los reportes de fraudes laborales, 38 por ciento provienen de redes sociales, páginas web, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, expuso la diputada Elizabeth Mateos, quien exhortó a las autoridades locales a crear un registro oficial de vacantes denunciadas.

En tribuna, explicó que las personas más afectadas son las más vulnerables, como madres solteras, jóvenes en busca de su primer empleo, personas adultas mayores o desempleadas que enfrentan situaciones urgentes y que por su necesidad caen en estas trampas.

Una de las formas más comunes de estafas, dijo, incluyen la solicitud de pagos por supuestos exámenes médicos, uniformes, credenciales y cursos de capacitación, al utilizar como gancho fotografías de fachadas de inmuebles en zonas de prestigio.

“Todos conocemos a alguien que ha salido a buscar trabajo con ilusión y ha regresado con desilusión, desconfianza o, peor aún, con pérdidas económicas o personales. Muchos de estos fraudes se presentan con apariencias legítimas: anuncios bien diseñados, perfiles de redes sociales profesionales y procesos que, en apariencia, parecen reales”, comentó.