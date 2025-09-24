▲ Con pancartas en las que se leía “Sí a la regulación, no a la prohibición”, locatarios de mercados públicos, así como pajareros de la capital y del estado de México, marcharon rumbo al Zócalo para rechazar la prohibición de exhibir físicamente animales para su venta. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 32

Al grito de “¡fuera Sesma!”, en referencia al presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México, locatarios de mercados públicos, pajareros de la capital y del estado de México, así como miembros de la Unión de Profesionistas en pro del Bienestar Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, entre otros, marcharon del Ángel de la Independencia y del Palacio de Bellas Artes al Zócalo para rechazar la propuesta del diputado, con la que pretende prohibir la exhibición física de animales para su venta.

Las decenas de quejosos, entre ellos pajareros que marcharon desde el Ángel de la Independencia con torres de jaulas de madera sin aves, se congregaron frente al edificio del Gobierno de la Ciudad de México, donde advirtieron, en voz de Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinario Zootecnistas de México, que no permitirán que se legisle la iniciativa.

Aseguró que de aprobarse la propuesta afectaría a miles de personas de la cadena productiva, desde criadores, productores y vendedores de animales de la capital y otros estados, así como médicos veterinarios, biólogos, técnicos y la industria farmacéutica, así como a las personas que venden accesorios para mascotas, lo que llevaría a la pérdida de miles de empleos.