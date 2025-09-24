Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 32

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició dos investigaciones por el retiro de las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro de un parque en la colonia Tabacalera.

Un documento enviado al Congreso local refiere que el órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, abrió dos investigaciones al respecto registradas con los folios OIC/CUA/D/319/2025; ambas fueron iniciadas el 6 y el 7 de agosto pasado.

Según informó la Contraloría, al momento se realizan gestiones y acciones necesarias para dar seguimiento al expediente, “por lo que dicho asunto se encuentra en etapa de investigación”.

En días pasados, el pleno hizo un exhorto a la Contraloría local para que investigara el asunto por una posible “contravención a los procedimientos administrativos, disposiciones normativas y mecanismos de protección del patrimonio cultural”.

A mediados de julio, la alcaldía Cuauhtémoc anunció el retiro del monumento Encuentro, lo que derivó en protestas vecinales sin que hasta el momento se haya reinstalado, a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México dijo que harían los trámites necesarios para su recuperación.