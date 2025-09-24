Ángel Bolaños Sánchez

El gobierno de la Ciudad de México tiene lista una propuesta de regulación del transporte público de carga de sustancias peligrosas en aspectos como límites de velocidad, horarios y rutas, así como de controles operativos que se realizarán, ante el percance en el puente de La Concordia, que hasta ayer reportaba un total de 30 personas fallecidas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se está a la espera de algunas medidas que anunciará la administración federal dentro de su ámbito de competencia para, en su caso, hacer adecuaciones y presentarlas lo más pronto posible.

Explicó en conferencia de prensa que se considera revisar algunos aspectos de control vehicular y requisitos adicionales para la expedición de licencias de conducir tipo E, que corresponde al servicio de transportes de carga de sustancias peligrosas.

Agregó que la propuesta, que se construyó con diferentes áreas del gobierno, implica reformas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en cuatro aspectos: velocidad, horario, rutas y capacidad de los transportes.

Otro eje de la propuesta, agregó, se refiere a los planes de protección civil de los lugares donde se expende el material, así como a los propios transportes, “además de operativos y estrategias que se van a estar llevando a cabo y pronto. En estos días daremos a conocer a detalle la propuesta que tenemos”, señaló.

Caso pipa de gas

En el caso de las víctimas de la conflagración, por la noche se informó que se elevó a 30 la cifra de decesos, 16 continúan hospitalizas y 39 han sido dadas de alta, a las que la Secretaría de Salud capitalina dará atención personalizada para cubrir sus necesidades, independientemente del seguimiento médico por los centros hospitalarios donde fueron atendidas, y adelantó que este fin de semana podría entregar un segundo apoyo económico a las familias que lo requieran.