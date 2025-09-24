Califica el hecho de “lamentable episodio”
Descarta que afecte la relación con el país sudamericano // “Nunca fui miembro del M-19”
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 31
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró un “lamentable episodio” lo ocurrido con los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (diyéi Regio Clown), y planteó que debe haber una investigación a fondo.
Rechazó que el hecho pueda afectar la relación con Colombia. “No, no tiene por qué”, sostuvo ayer en su conferencia de prensa, y resaltó: “No voy a entrar en debate con el presidente (Gustavo) Petro”.
Después de que los colombianos fueron hallados sin vida en el estado de México, con signos de violencia y un mensaje presuntamente atribuible al cártel de La familia michoacana, afirmó que se está en contacto con el gobierno de Colombia por conducto de la cancillería.
La mandataria señaló que “la carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía General de Justicia inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos”.
Yo creo, dijo, “que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo, y por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”.
La mandataria indicó que la fiscalía y el gabinete de seguridad pueden dar más información.
A pregunta expresa, la Presidenta también aclaró: “Nunca fui miembro del M-19”.
Al respecto, la titular de la fiscalía capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que mantiene colaboración con las autoridades del estado de México para esclarecer los hechos en que murieron los músicos colombianos, quienes abordaron un vehículo para salir de Polanco, en la Ciudad de México, hacia aquella entidad.
Informó en conferencia de prensa que a partir de un reporte que se recibió el 17 de septiembre, cuando se perdió contacto con ambos jóvenes, se iniciaron las labores de búsqueda, hasta que se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio mexiquense de Cocotitlán.
“Teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmueble en Polanco; no obstante, hay información, ya corroborada, de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México. Se les ve abordar un vehículo, salieron de la ciudad hacia el estado de México”, señaló.
Refirió que el martes acompañaron a las familias a que reconocieran los cuerpos en el estado de México; “hemos estado dando acompañamiento y seguiremos colaborando con las autoridades en esta investigación por el delito de homicidio que se inició en esta entidad federativa”, apuntó.