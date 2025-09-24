▲ La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “la carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México, y de inmediato la FGJ inició la búsqueda. Foto Gabriel Monroy / Presidencia

Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 31

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró un “lamentable episodio” lo ocurrido con los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (diyéi Regio Clown), y planteó que debe haber una investigación a fondo.

Rechazó que el hecho pueda afectar la relación con Colombia. “No, no tiene por qué”, sostuvo ayer en su conferencia de prensa, y resaltó: “No voy a entrar en debate con el presidente (Gustavo) Petro”.

Después de que los colombianos fueron hallados sin vida en el estado de México, con signos de violencia y un mensaje presuntamente atribuible al cártel de La familia michoacana, afirmó que se está en contacto con el gobierno de Colombia por conducto de la cancillería.

La mandataria señaló que “la carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía General de Justicia inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos”.

Yo creo, dijo, “que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo, y por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”.

La mandataria indicó que la fiscalía y el gabinete de seguridad pueden dar más información.