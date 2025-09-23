Martes 23 de septiembre de 2025, p. 35
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió en extradición a David Alejandro Rodríguez Jacobo, quien se encontaba prófugo de la justicia y requerido por un juez de control de Mexicali, Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Lo anterior se realizó en cumplimiento al tratado de extradición entre los gobiernos de México y República Dominicana.
De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Jacobo, junto con otras personas, en su carácter de delegados fiduciarios de Grupo Financiero Afirme, celebraron contratos de fideicomiso con la participación de funcionarios públicos del estado de Baja California, aun sabiendo que carecían de facultades para hacerlo, por lo que se generó un perjuicio patrimonial a dicha entidad por alrededor de 123 millones de pesos.
Por lo anterior, el gobierno de la República Dominicana concedió la extradición del reclamado a México, tras ser detenido en aquel país.
Su entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana.
En diciembre de 2023, la Fiscalía General del estado de Baja California ofrecía recompensa de 500 mil pesos por información para la detención de Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, este último capturado en julio pasado.
Los funcionarios bancarios están acusados de retener 123 millones de pesos de un fideicomiso formalizado por el entonces gobernador Jaime Bonilla, para un contrato ilegal de construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en Mexicali en beneficio de la empresa Next Energy.
Banca Afirme retuvo este monto desde febrero de 2022, que provenía de las participaciones federales que la Secretaría de Hacienda entrega de manera mensual al gobierno del estado.