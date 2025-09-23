Cesar Arellano e Iván Saldaña

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 35

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió en extradición a David Alejandro Rodríguez Jacobo, quien se encontaba prófugo de la justicia y requerido por un juez de control de Mexicali, Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Lo anterior se realizó en cumplimiento al tratado de extradición entre los gobiernos de México y República Dominicana.

De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Jacobo, junto con otras personas, en su carácter de delegados fiduciarios de Grupo Financiero Afirme, celebraron contratos de fideicomiso con la participación de funcionarios públicos del estado de Baja California, aun sabiendo que carecían de facultades para hacerlo, por lo que se generó un perjuicio patrimonial a dicha entidad por alrededor de 123 millones de pesos.

Por lo anterior, el gobierno de la República Dominicana concedió la extradición del reclamado a México, tras ser detenido en aquel país.