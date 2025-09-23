De La Redacción

Martes 23 de septiembre de 2025

Cuatro menores de edad reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero, fueron localizados en el municipio de Jojutla, Morelos, tras un operativo conjunto de autoridades federales y estatales, informó ayer el gabinete de seguridad del gobierno de México.

En una tarjeta informativa señaló que la búsqueda comenzó luego de que circulara en redes sociales la denuncia sobre la desaparición de los menores. La fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación y, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República desplegó recorridos en la zona donde los menores habían sido vistos por última vez.

Como parte de las diligencias, los agentes recabaron datos que permitieron dar con su paradero mediante labores de inteligencia. “Se entrevistaron con vecinos del lugar para recabar información y mediante labores de investigación e inteligencia se ubicó a los menores en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos”, explicó el gabinete.