Afp

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 35

Johannesburgo. Cinco mexicanos fueron detenidos durante una redada en un laboratorio clandestino de metanfetamina, también llamada cristal, en una granja en Sudáfrica, informó el lunes a la agencia Afp un portavoz de la policía de Pretoria.

Además de material de fabricación y precursores químicos, se incautó metanfetamina valuada en 20 millones de dólares, empaquetada principalmente en cajas de comida.

El operativo se realizó el viernes en Volksrust, a unos 250 kilómetros de Johannesburgo.

La posible conexión de los sospechosos con un cártel “sigue investigándose”, mencionó el vocero, quien añadió que asimismo se encontraba detenido un sudafricano.

En julio de 2024, la policía sudafricana detuvo a tres mexicanos e incautó alrededor de 2 mil millones de rands de metanfetamina (poco menos de 120 millones de dólares, al tipo de cambio actual) en la ciudad de Groblersdal.