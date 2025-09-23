E

l 17 de septiembre pasado falleció Arturo Gómez-Pompa (1934-2025), reconocido botánico, etnobiólogo, maestro de numerosas generaciones, conservacionista y defensor de la naturaleza y, como veremos en este artículo, el principal precursor de la ecología en México. Antes de continuar, hay que decir que toda su obra, trayectoria y legado están contenidos en su autobiografía publicada en 2020 ( Mi vida en las selvas tropicales: Memorias de un botánico: https://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/FC290), que es un impresionante documento por su detalle y acuciosidad. La obra de 375 páginas y 27 capítulos incluye abundante bibliografía y está profusamente ilustrada mediante 163 fotografías sobre los temas tratados y los autores incluidos. De ahí obtuvimos buena parte de lo que aquí se consigna.

Conocí a AGP en el año de 1966 cuando, como estudiante de la carrera de biología de la UNAM, me inscribí en la materia optativa de ecología. Los estudiantes esperábamos a un maestro mayor o maduro de un campo de investigación que apenas emergía. En vez de eso, apareció un joven de 30 años cuya voz le temblaba a causa de los “gallos” y que, sin embargo, nos fue ganando a lo largo del curso hasta terminar cautivándonos. La razón: a diferencia de lo que domina por buena parte de las academias del mundo (México incluido), donde los investigadores son racionalistas, cuantitativos, soberbios y pedantes, AGP combinaba razón y pasión, una cualidad que el día de hoy se considera una gran virtud (el “sentipensamiento”). A ello agregaba su nacionalismo, su interés por construir instituciones propias en el país. Puede apuntarse que su legado tuvo lugar en tres campos: su propia obra científica, su participación como fundador y muchas veces director de nuevas instituciones y proyectos, y su actividad política en la defensa y conservación de la naturaleza.

Su producción académica es impresionante: autor de 42 libros –30 como autor y 12 como editor– y de decenas de artículos científicos dedicados principalmente a estudiar la flora, vegetación y ecología de Veracruz, y a descifrar el enigma de la relación histórica y actual entre los mayas de la Península de Yucatán. Igualmente, exploró de manera obsesiva cómo las selvas tropicales se regeneran. Su artículo más citado es “The Tropical Rain Forest: a Nonrenewable Resource” (“La selva tropical húmeda: un recurso no renovable”), publicado junto con Carlos Vázquez-Yanes y Sergio Guevara en la revista Science en 1972 (https://www.science.org/doi/10.1126/science.177.4051.762). A lo anterior hay que agregar el uso pionero de las computadoras en taxonomía, lo que hizo que se tuvieran que tipografiar miles de especies.