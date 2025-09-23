E

l consenso sobre el derrumbe de Estados Unidos (EU) se extiende por el orbe, pero nadie se alegra por ello: hará mucho daño y durará mucho tiempo. Continúa siendo el país más poderoso, pero la velocidad de su descenso es mayor a la del ascenso de China. Existen al menos nueve potencias nucleares; EU es sólo una. Su élite política siempre fue atrabiliaria con el mundo; habla con voz altisonante de la ley, mientras la irrespeta cada día. Lo peor de EU son sus asesinatos: hay pocos países donde no los haya cometido con impudicia. Es un gorila ciego y sordo, y su actual desguace lo ha envilecido aún más.

Hace tiempo que sus clases dominantes comenzaron a percibir la decadencia. La primera reacción desde el poder a ese sino en marcha fue el intento de Joe Biden. Antes, Donald Trump mostró vagamente la percepción de que las cosas para el imperio no marchaban, pero sus políticas fueron torpes tentativas. Antes de Trump 1.0, Clinton, Bush y Obama gobernaron ignorando el tobogán entonces incipiente en el que estaban, y se asumieron sin más como el mandamás imperialista arrogante de siempre.

Biden convocó en Madrid a sus aliados de la OTAN en junio de 2022: había que reducir a Rusia y enfrentar “la amenaza” representada por China, e inició la parcelación de la globalización y la creación de un espacio donde el capitoste siguiera siendo EU. En su tiempo, Clinton engañó con vileza a Putin, asegurándole que la OTAN desaparecería por innecesaria. Bush invadió Afganistán en 2001 y a Irak en 2003, cometiendo destrozos inauditos durante ocho años. Fueron sus peores vilezas. Obama produjo una catástrofe pasmosa en Siria que produjo la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump 2.0 llegó para continuar la construcción de un espacio internacional propio, iniciada por Biden. Existe un consenso interno sobre esa tarea troncal para EU, según sus clases dominantes, alineadas al Partido Demócrata o al Republicano. EU reconoce que no puede echar atrás el espacio geopolítico y económico donde China, Rusia e India son dominantes. Lo que no significa que haya renunciado a cortarles la yugular, si le es posible. La vía de Trump es la intransigencia absoluta para la prevalencia en el poder de las derechas gringas. Eliminar lo que se oponga, aún en el discurso.

El consenso interno va de la mano de una “guerra” por el poder que los demócratas ya perdieron en toda la línea. La palabra guerra es del trumpismo: “estamos en guerra”, dicen, señalando a todo lo que se oponga a Trump, definido como “izquierda radical comunista”. Trump quiere ser rey o, por lo menos, dictador. En medio del diluvio, Trump está construyendo un salón de baile de rompemadre, en la Casa Blanca, para 900 personas, de más de 8,000 metros cuadrados. Cortinas, candelabros con cientos de luces, alfombras suntuosas, señoras de vestidos largos y joyas ultracaras, señores de frac o al menos de esmoquin, cenas fabulosas, un lugar soñado donde los millonarios se sientan en el Olimpo. Lo grotesco extremo es el gusto de Trump y del trumpismo.